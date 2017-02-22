進軍娛樂圈？孫妍在宣布退役

南韓韻律體操國家代表隊隊員孫妍在所屬經紀公司Galaxia SM聲明，孫妍在將缺席2017年韻律體操國家代表隊隊員選拔賽，宣布退役。有推測稱，退役之後，孫妍在可能進入娛樂圈。

經紀公司負責人表示，孫妍在正在探索多種可能性，雖然不再做體操選手，但依然想要繼續從事與韻律體操相關的工作，表示將繼續延續與韻律體操的緣分。

據悉，孫妍在計畫用在俄羅斯所學到的知識和經驗，為國內藝術體操後輩選手們提供幫助。

還有人推測，孫妍在有可能進軍娛樂圈。這是因為有消息傳出，經紀公司Galaxia SM中負責孫妍在的部門從體育轉到了娛樂。對此有觀點認為，這是孫妍在和經紀公司考慮進軍娛樂圈的策略。有人曾看到孫妍在參加SM娛樂公司的派對，與所屬公司藝人相處融洽也印證了這一點。

孫妍在從6歲開始接觸韻律體操，2010年在成人賽場上首次亮相，在2010廣州亞運會上，她為南韓摘得韻律體操的首枚個人全能銅牌。

孫妍在並沒有滿足於這一成績。隨後，她前往韻律體操強國俄羅斯，與世界級選手競爭，在2012年倫敦奧運會上取得了第5名的佳績。

(旺報)