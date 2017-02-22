機捷裂軌完成更換 將送德原廠檢定原因

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桃捷公司、高鐵局、廠商等工作人員，於2／21晚間約19：30至A9a緊急停靠站進行鋼軌更換作業，綁定之鋼軌為準備替換的備料。（高鐵局提供）

昨晚約20：10開始切割鋼軌，20：30完成所有鋼軌切割作業。（高鐵局提供）

有裂縫之鋼軌於昨晚約20：45吊離，新品道岔於約20：50進行吊裝及量測。（高鐵局提供）

新品道岔於昨晚約21：30完成切割作業、及吊裝放置作業。（高鐵局提供）

新品道岔於昨晚約21：35進行鋁熱焊前置作業，至24：00完成焊道退火冷卻作業，基本岔心更換及焊軌作業已順利完成。（高鐵局提供）

圖為工程人員進行磨軌。更換之新品鋼軌岔心鋁熱焊完成後，磨軌作業於今凌晨約01：40完成，超音波及品質檢測作業於02：00完成。各單位人員及機具於03：00陸續撤離。（高鐵局提供）

更換完之新軌。（高鐵局提供）

桃園機場捷運在A9a緊急停靠站附近，發現有一處長達10公分，2mm-5mm的鋼軌裂縫，隔日先採取魚尾板夾固定，並進一步於昨晚至今凌晨完成更換新軌作業。

桃捷公司巡軌員在2月18日凌晨，在林口站和山鼻站之間，A9a緊急停靠站附近，發現該鋼軌裂縫，經通報後，隔日先採取魚尾板夾固定。高鐵局表示，昨晚約19:30，桃捷公司、高鐵局、捷工處及北捷公司、施作廠商共同下軌道，進行切、換軌作業。經徹夜趕工將有裂痕的道岔軌道進行置換，並進行修復檢測測試，施工至今清晨約02:00完成，工作人員經檢測約於03:00撤離。一切正常順利。

高鐵局說明，整組道岔是由國際知名的德國BWG公司生產，有裂縫的鋼軌在切下來之後，會請BWG公司拿回去檢視，後續並且會委託第三公正單位，科學分析裂縫發生原因。

高鐵局指出，桃捷公司未來會對各道岔加強巡軌，同時也運用軌道測傷儀等工具進行科學檢測，並爭取購置超音波探傷車，強化軌道檢測工作。

(中時)