豔星太高調 傳吳彥祖表哥恐取消婚事！
50歲香港豔星陳雅倫昔以不少三級片走紅，被封為「鍾楚紅接班人」，本月11日她閃電宣布今年將成為人妻，對象是吳彥祖表哥Martin，兩人郎才女貌十分相配，豈料今(22日)港媒報導，兩人婚事曝光後，Martin因未婚妻高調放話作風備感壓力，隨時可能退婚。
陳雅倫與Martin去年8月在朋友聚會上認識，雖然男方比她小5歲，但兩人一拍即合，11月Martin便在陳雅倫生日派對上公開求婚，打算攜手走入家庭，而有著「吳彥祖表哥」頭銜的Martin目前在某運動品牌公司工作，常在北京、香港兩地奔波。
陳雅倫最近被拍到和Martin當街熱吻，同時間又傳出是女方自己找記者來拍，逼得陳雅倫發毒誓說：「若我做過，全家死！」還對造謠者放話：「你給我捉到，定必碎屍萬斷！」今香港周刊報導，Martin因陳雅倫高調行徑有意取消婚事，又有一說是因Martin與舊愛沒斷乾淨，才對結婚打退堂鼓，友人爆料，日前有朋友祝Martin新婚愉快，他卻冷淡叫大家別相信傳聞，並澄清他連結婚戒指都沒買。
(中時電子報)
關鍵字：吳彥祖
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