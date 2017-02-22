警休假返石門駐地 左轉遭重機撞死

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保二警察總隊第二大隊第二中隊乾華分隊陳姓員警，昨天晚間休假騎乘重機從金山往石門欲左轉回駐地時，與對向直行騎士李姓男子對撞，陳男經急救後傷重不治。

警方調查，44歲的陳姓員警昨天晚間11時7分，騎乘重機行經新北市石門區台二線31公里處，靠近台電核能一廠前，左轉欲返回駐地時，與對向直行車騎士李男對撞。

民眾發現趕緊通報119，消防員立刻派員將兩人送往淡水馬偕醫院急救，經2個多小時搶救，陳男仍不幸在今天深夜3時20分宣告不治，23歲的李男則有輕微腦出血，但無生命危險。

警方表示，經抽血檢測後，2人都沒有酒精反應，警方也已通報陳男所屬單位派員前往協助，後續將報請檢察官相驗，依過失致死罪偵辦。1060222

(中央社)