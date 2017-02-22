大學考招新規劃 高中學習歷程再細分為2
大學招聯會今天表示，根據大學考招案方案，申請入學將採計學測成績和高中學習歷程，學習歷程會再細分為高中學習履歷和口試筆試，初步規劃比重各佔25%。
大學招聯會去年公布考招改革方案，規劃高三寒假考國、英、數（另考慮自然或社會擇一）的「學科測驗（X）」，申請入學在5、6月進行，7月考加深加廣學科（Y），之後再分發入學，申請入學會採計高中學習歷程（P）。
大學招生委員會聯合會發言人唐傳義表示，學生多元能力的養成，不能只看單一考科，招聯會也一直思考要如何放大高中學習歷程的成果，根據目前規劃，申請入學招生會採計學科測驗成績和高中學習歷程，而高中學習歷程比重至少佔5成。
在高中學習歷程部分，唐傳義表示，可能會將高中學習歷程P再區分為P1（高中學習履歷）和P2（口試與筆試），由於現在不少大學在申請入學時，幾乎只看口試或筆試來決定，為了加強高中端的學習表現，因此希望P2比重能不大於P1，初步規劃P1、P2各佔25%。
唐傳義指出，招聯會希望先建立架構和機制，讓學生知道應該朝哪些目標去準備，大學也可以先思考如何將這些項目運用在申請入學甄選上，至於P1和P2在申請入學最後所佔的比重，可能會先透過試辦計畫，有初步成果後再來討論如何設定和調整。1060222
(中央社)
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