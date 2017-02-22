提防暗殺 南韓加強保護「脫北公使」太永浩

前北韓駐英公使太永浩，由於擔心其生命危險，南韓情報系統拉高了對他的安全防護。（圖/美聯社）

隨著金正男（Kim Jong Nam）在吉隆坡機場遭暗殺事件愈演愈烈，南韓情報系統擔心，去年宣布脫離北韓的前駐英公使太永浩（Thae Yong Ho）與其家人，恐有成為下一個目標的危險，下令負責保護的探員們提高戒備以防萬一，避免讓這名「脫北公使」成為下一名冤魂。而太永浩本人則是照常進出智庫與接受專訪，並不因此而改變作息。

據新加坡海峽時報（The Straits Times）報導，隨著震驚全球的金正男暗殺事件演變，除了其長子可能成為北韓下個目標外，南韓當局更擔心另一個人的安危：「脫北公使」太永浩。這名曾擔任北韓駐英國公使的脫北者，是當前脫離北方的外交官中層級最高的一位，意味著他手中握有相當程度的機密和資料，勢必被金正恩（Kim Jong Un）視為一大顧忌。南韓國家情報院（National Intelligence Service）隨即增派人手，並拉高警戒和限縮太永浩的公開行程，最大可能地減少任何與陌生人接觸的機會。

太永浩，北韓前駐英國公使，是繼1997年南韓成功拉攏前勞動黨總書記黃長燁（Hwang Jang Yop）後，再一次吸引政府高層投奔自由。出身良好階級的他，中學時期就被派往中國留學，從平壤國際關係大學畢業後，進入北韓外交部工作，被派往丹麥學習語言，曾在北韓駐丹麥、瑞典大使館內任職一段時間。2012年奉調為駐英國大使館的公使，負責對外宣傳北韓，同時更要監督在倫敦和英國當地的脫北者，2014年更曾在公開演講為北韓官方辯護，並抨擊外媒長期「錯誤的報導」。但2016年7月卻爆炸性的傳出他與家人在英美特務機構保護下，輾轉從英國前往首爾，正式接受南韓政府的政治庇護。

能言善道的太永浩在抵達南韓後，逐漸成為各大電視台的受邀嘉賓，他曾在專訪中表示，「無論有任何形勢的威脅我都不怕，我要盡我的義務和責任，協助（南韓）完成朝鮮半島統一的事業。」同時，代理總統職權的黃教安總理（Hwang Kyo Ahn）也要情報系統提高警覺，以防近期內北韓再次借題發揮而進行試射或任何挑釁的動作。

(中時電子報)