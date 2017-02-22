塑膠微粒塞滿海洋 危害生態和人類健康
汙染海洋的塑料中，有1/3來自諸如合成布和車胎被分解之後，小到看不見的微粒。國際自然保育聯盟今天警告，這些塑膠微粒衝擊生態系統和人類健康。
法新社報導，漂流洋面上的垃圾帶像1個國家那麼大，浩瀚的畫面令人震驚。不過，從紡織品和道路上分解出來的塑膠微粒，它跟垃圾帶不同，反而會讓水路看似未受汙染。
然而，塞滿海洋的「塑膠濃湯」主要還是來自塑膠微粒。根據國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature, IUCN），每年排入海洋中的塑膠估達950萬噸，其中15%到31%是塑膠微粒。
IUCN在其「海洋中的初級塑膠微粒」（Primary Microplastics in the Oceans）報告中指出，在許多北美和歐洲已開發國家，塑膠微粒其實是比塑膠廢棄物更大的海洋塑膠汙染源。
車胎和合成織品之外，從船舶塗料和道路標記，到城市灰塵和化妝品柔珠，無一不是塑膠微粒的來源。（譯者：中央社何宏儒）1060222
(中央社)
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