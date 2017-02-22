談亞太資通訊聯盟 副總統：新南向平台

副總統陳建仁今天說，「亞太資通訊科技聯盟」是以東南亞及南亞國家為主的科技產業網絡，這將是新南向政策非常具有價值的合作交流平台，盼民間與政府攜手合作。

陳副總統今天在總統府接見「亞太資通訊科技聯盟大賽」得獎隊伍，訪賓一行60餘人由台北市電腦公會理事長童子賢、「亞太資通訊科技聯盟」台灣執行委員顧問王定愷陪同。

副總統致詞時表示，台灣是一個缺乏天然資源，卻常遭受天然災害襲擊的國家；但是，因為有資通訊應用領域的優秀人才，常在國際競賽中獲獎，讓台灣發光發熱，國家非常需要像與會者這樣的一流人才，「因為有你們，台灣整體產業的發展，才能不斷向上提升」。

他說，「亞太資通訊科技聯盟大賽」是亞太地區資通訊領域最具影響力的國際競賽活動，台灣自2013年參賽以來，共拿下15面金牌、19面銀牌的好成績，累計得獎數在各國之中是最多的。

陳副總統說，去年這項競賽活動在台北舉行，台灣代表隊一舉奪下6面金牌，更突破各國在單一年度獲得金牌數的紀錄。這麼傑出的表現，充分展現出台灣資通訊科技的研發技術與服務能量，在亞太地區具有領先的優勢。

另外，副總統指出，目前政府正積極推動「新南向政策」，希望能長期深耕東協、南亞及紐澳等國家，創造互利共贏的新合作模式，建立「經濟共同體意識」。

他說，「亞太資通訊科技聯盟」就是以東南亞及南亞國家為主的科技產業網絡，這將是新南向政策非常具有價值的合作交流平台。希望民間公協會團體能與政府行政部門攜手合作，積極參與這些目標國家的相關組織，進行理念交流，促成夥伴關係，帶領台灣具有研發創新實力的優秀業者，共同開拓國際市場版圖，壯大台灣產業在世界的影響力。

副總統認為，「亞太資通訊科技聯盟」是國際性的民間組織，台灣參與國際組織常面臨一些困境，但在與會者的努力下，不僅能順利參與「亞太資通訊科技聯盟」，且在組織中扮演著相當活躍的角色。

他說，台灣在去年底首度主辦「亞太資通訊科技聯盟大賽」，這項國際賽事的成果，深獲各界高度肯定，是大家辛苦付出的成果。1060222

(中央社)