雲林中小學運動會 破紀錄獎金5000元

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雲林縣中小學聯合運動會今天起在斗南田徑場舉辦3天，縣長李進勇在開幕典禮時表示，選手成績只要破大會紀錄，就頒發新台幣5000元獎金。

雲林縣中小學聯運今天上午在斗南順安宮引燃聖火，隨後由斗南高中羽球隊組成聖火隊繞行斗南街道，進入斗南田徑場後，由李進勇主持開幕典禮。

李進勇期勉選手「勝不驕，敗不餒」，展現運動家風範，縣府為另鼓勵選手爭取佳績，只要成績破大會紀錄，就頒發獎金5000元，希望大家都能有最好的成績表現。

李進勇指出，今年參加競賽的選手約有1500人，縣府團隊將擔任起培育體育人才的後盾，讓雲林縣體育深耕，也讓基層運動選手培育無縫接軌，期待每名選手都能超越自我。1060222

(中央社)