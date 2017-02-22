北韓使館二秘和高麗航空人士涉金正男案
馬來西亞警方今天表示，涉嫌刺殺金正男的2名北韓人員，已瞭解分別是北韓駐大馬大使館的44歲二等秘書玄光成（音譯）和37歲高麗航空職員金旭日（音譯）。
南韓聯合新聞通訊社報導，馬來西亞總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）今天在吉隆坡舉行記者會表示，涉案的5名北韓籍在逃嫌犯中，1人仍藏身大馬，其餘4人均已返回北韓，並呼籲北韓配合追凶。
報導稱，所謂金正男之子金韓松入境大馬的種種說法均屬以訛傳訛，迄今沒有家屬來認領遺體。大馬警方已向北韓當局提出提交DNA樣本的要求。
據報導，對於在吉隆坡國際機場下手刺殺金正男的越南和印尼籍2名女子曾堅稱是在搞「惡作劇」，大馬警方強調，「從機場閉路電視錄影看來，她們下手後急忙走進洗手間洗手，這可判斷她們深知作案液體有毒性，她們是一個團隊，且進行過排練。」1060222
(中央社)
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