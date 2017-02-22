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牛樟芝原料沒核備 長庚生技3產品違規

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牛樟芝原料沒核備 長庚生技3產品違規
衛福部食品藥物管理署22日公布牛樟芝食品專案稽查，結果發現2家業者共8件產品使用的牛樟芝原料尚未核備，其中包含長庚生物生技3項產品，已經依法下架。中央社記者陳偉婷攝 106年2月22日

食藥署今天公布牛樟芝食品專案稽查，結果發現2家業者共8件產品使用的牛樟芝原料尚未核備，其中包含長庚生物生技3項產品，已經依法下架。

長庚生技表示，目前還無法回應，內部還在做資料的匯整，稍晚再做統一說明。

牛樟芝是台灣特有真菌，長期被使用於養生保健，且市面上有各類牛樟芝相關產品。但國內曾有研究發現，牛樟芝在高劑量使用下，恐有毒性及導致細胞病變的安全疑慮。

衛生福利部食品藥物管理署在民國105年到106年間會同地方縣市衛生局，稽查63家牛樟芝食品業者，結果發現2家業者共8件產品使用的牛樟芝原料尚未核備，在產品標示部分也有51件標示不符規定。

根據食藥署稽查結果，長庚生物科技股份有限公司的牛樟菇純液、寶島牛樟菇膠囊、牛樟菇菁醇軟膠囊及耶和華以勒生技有限公司的傳奇精銳560、拉法傳奇300、羅以傳奇120、羅以傳奇膠囊、傳奇尼西牛樟芝膠囊，共8項產品使用的牛樟芝原料沒有核備。

食藥署南區管理中心主任劉芳銘表示，從105年7月11日起，食品使用牛樟芝為原料時，業者應具備原料的詳細加工或製造過程、規格及90天餵食毒性試驗報告等相關證明文件，在上市前送到衛福部備查，確保原料沒有毒性及產品安全性。

劉芳銘說，原料沒有核備的業者，依法產品已下架暫停販售，原料通過備查才能再賣，如果違規續賣，會罰新台幣6萬元到2億元。目前8項產品共下架3535盒、4萬2510瓶。

根據稽查，產品標示查核103件，有51件標示不符食安法規定，主要是營養標示錯誤、成分標示沒有完整及負責廠商資訊標示沒有完整，也有業者使用菌絲體，但品名沒有標示或外盒有子實體的圖案、成分標示不實。

劉芳銘說，真菌類的子實體比菌絲體難培養，且子實體有的保健成分可能多一些。有些業者明明是使用菌絲體，卻沒有標示為菌絲體，甚至還在外盒上放上牛樟芝的實體，這都是誇大不實。1060222

(中央社)

關鍵字：樟芝產品標示原料業者
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