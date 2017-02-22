想吃牛樟芝補身 先注意副作用
不少人吃牛樟芝食品養生，不過，根據研究，牛樟芝若高劑量使用，可能有毒性。毒物科專家也說，應注意牛樟芝副作用，有些小鼠吃了牛樟芝，肝腎會腫大。
衛生福利部食品藥物管理署今天在記者會中表示，稽查市售牛樟芝食品，有2家業者、共8件產品使用的牛樟芝原料沒有核備，遭下架。
食藥署南區管理中心主任劉芳銘今天表示，牛樟芝是台灣特有真菌，長期被使用於養生保健，且市面上有各類牛樟芝相關產品。但國內曾有研究發現，牛樟芝在高劑量使用下，恐有毒性及導致細胞病變的安全疑慮。
台大醫院內科部腎臟科醫師姜至剛受訪時表示，市面上牛樟芝相關產品很多，對功效的宣稱也很多，如抗癌、調節免疫功能、抗發炎、提高免疫力等，但民眾在吃之前仍應該搞清楚副作用，目前台灣對牛樟芝的安全劑量並不完備。
姜至剛說，牛樟芝是生長在樟樹上真菌所產生的實菌體，對某些體質特異、過敏的人，吃了可能就會有傷害。根據一些動物實驗的報告，有些實驗小鼠被餵食牛樟芝後，肝、腎等部分器官重量變重，顯示有腫大跡象，這都是潛在風險。
他表示，根據古書的資料，牛樟芝可能有潛在的療效，也有人相信牛樟芝可以讓癌細胞死掉，但同理可想，其他正常的細胞可能也會受傷。
姜至剛說，牛樟芝的食用安全性應該更嚴謹看待，避免民眾在市售產品中胡亂選擇，沒有依循，且類似產品通常都很貴，如果花大錢、沒得到保健效果，甚至又傷身，真的划不來。1060222
(中央社)
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