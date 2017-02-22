社工師疑涉家庭糾紛 台大雲醫審慎釐清

我要評比

醫院社工師輔導家暴案，卻疑似與人妻發生曖昧關係，並導致案主夫妻離婚。案主今天由雲林縣議員陪同到台大醫院雲林分院討公道；院方表示，將釐清真相，審慎檢視與評估。

台大醫院雲林分院約聘人員游姓社工師，疑似涉入一名陳姓男子家暴輔導案，陳男不滿社工師與妻子交往，因此導致夫妻2人離婚，於是向雲林縣議員李建志陳情，今天上午並在李建志陪同下前往醫院理論。

李建志表示，住在雲林斗六的陳姓男子因家暴案，前往台大雲林分院接受輔導，游姓社工師未遵守職業倫理，與陳妻暗通款曲，導致去年12月陳姓夫妻離婚，之後陳妻的手機內被發現雙方曖昧簡訊，因此東窗事發。

李建志指出，社工師違背職業道德，在個案感情最脆弱的時候介入，導致案主夫妻離異，疑似妨礙家庭，希望台大雲林分院予以懲處，解除其職務，否則擔心會有更多人受害。

陳姓男子指出，他與妻子離婚後，在前妻手機發現雙方早在去年就有曖昧簡訊，經多次聯繫對方未果，後來游姓社工師回電，只說與其前妻是談得來的朋友。

陳男表示，今年2月中旬他到醫院找游男，游男卻說既已離婚，即可公平競爭，要不然可以提告，讓他嚥不下這口氣。

台大醫院雲林分院指出，游姓社工師是約聘人員，早在多年前已離婚，據他陳述，陳妻曾參加他的輔導課程，後來在其它社團進一步認識，並非輔導個案，去年12月曾為陳妻家暴案訴請離婚訴訟出庭作證。

台大醫院雲林分院副院長馬惠明對發生此事深表遺憾，並表示將遵循職業倫理守則，謹慎檢視；由於雙方對事件過程描述有差距，真相仍有待釐清。

馬惠明表示，有關男女私事，院方不會介入，但依社工師法與工作守則，會透過社工師聯合會等專業團體協助，並做內部人事評估，審慎判斷。1060222

(中央社)