金正男案 北韓駐大馬使館二秘列嫌疑人
馬來西亞總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）今天召開記者會，證實金正男遇刺案的另外兩名嫌疑人，其中一人是北韓駐大馬使館二等秘書，另一人是北韓航空公司的職員。
馬來西亞媒體中國報引述卡立阿布巴卡在記者會中說，大馬當局要求北韓方面讓大馬警方詢問嫌疑人口供，否則將發出逮捕令。
卡立阿布巴卡指出，金正男遇刺案中的4名嫌疑人已返回北韓，警方已要求北韓逮捕他們。
根據中國報報導，卡立阿布巴卡在記者會中說明金正男家屬還沒有到大馬領屍，外界有關金正男長子金韓松已到大馬的說法都是謠傳。警方已要求北韓方面提供家屬DNA樣本，鑑定死者身分。
對於警方先前落網的兩名女嫌疑人，卡立阿布巴卡說，這兩名女嫌疑人並非參與所謂的「惡搞」電視節目拍攝，而是獲悉參與毒液攻擊。警方會申請延長扣押。
馬來西亞全國副總警長諾拉昔（Noor Rashid Ibrahim）19日曾首度召開「北韓公民在馬來西亞被殺害」案記者會。說明全案在逃7名嫌疑人中，有4人已離境，其中5人證實為北韓籍，2人有待鑑識身分。1060222
(中央社)
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