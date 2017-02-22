不滿傳統領域劃設辦法 原民團體抗議
原民會日前公告發布原住民傳統領域劃設辦法引起原住民族不滿，多個原民團體今天到行政院前抗議，要求收回劃設辦法、維護原民傳統領域完整。
原民會14日發布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，未來將依據該辦法逐步劃設公告原住民族傳統領域或部落範圍土地，預計此階段將劃設80萬公頃原住民族傳統領域土地，但由於劃設辦法流程以及未將私有土地劃入傳統領域引發原住民族不滿，今天到行政院前抗議，要求撤回修正。
原民團體指出，維護原住民族傳統領域完整並不影響私人土地的使用，但政府卻挑起對立、恐慌，根據歷史記載，就傳統領域部分，原民是先於政府、國家就存在的，「這是歷史的真相」，政府要推動轉型正義，但沒有歷史的真相怎麼推動？
此外，劃設辦法組成及流程需要送交地方政府審查，但造成日月潭過度開發、遊客超載及許多油污、廢水排入日月潭狀況的就是地方政府，若邵族要爭取傳統領域時居然還要送給侵害邵族的地方政府審查，流程相當矛盾。
原民團體說，原基法不只保障原住民族在土地上擁有同意權，同時也在保護台灣土地，政府還給原民的卻是破洞的傳統領域，若原民會沒有正面回應，將不排除集合原民團體上訪總統蔡英文，就此劃設辦法尋求適切處理。1060222
(中央社)
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