3款牛樟芝產品遭下架 長庚生技：市面上新系列產品均為核准商品

我要評比

高劑量的牛樟芝恐有毒性，衛福部食藥署公布包括長庚生技等市面上51項相關商品，在取得原料核備前得全數下架。對此，長庚生技發布新聞稿澄清指出，遭點名下架的「寶島牛樟菇膠囊」、「牛樟菇純液」、「牛樟菇菁醇」3項商品已於2016年7月11日起不再生產製造，目前已補送資料等待核備。

長庚生技強調，為不讓牛樟芝系列有空窗期，經過調整配方後，已於去年5月至7月中旬，陸續取得新品「寶島牛樟菇菌絲體膠囊」、「牛樟菇菌絲體純液」、「寶島菁醇」原料核備，目前公司在市面上銷售的，便是這3款取得政府核准的產品。

衛生福利部食品藥物管理署在民國105年到106年間會同地方縣市衛生局，稽查63家牛樟芝食品業者，結果發現2家業者共8件產品使用的牛樟芝原料尚未核備，在產品標示部分也有51件標示不符規定。

長庚生技違規產品包括「牛樟菇純液」、「寶島牛樟菇膠囊」、「牛樟菇菁醇軟膠囊」。耶和華以勒生技公司的違規產品包括「傳奇精銳560」、「法拉傳奇300」、「羅以傳奇120」、「羅以傳奇膠囊」、「傳奇尼西牛樟芝膠囊」。

長庚生技表示，舊的105年7月後沒有生產製造，現正補送資料核備中；對於規範的認知有誤，還有部份產品在市面銷售，將全面下架回收停售。

此外，公司配合研發成果之運用，調整牛樟菇系列產品配方。新品「寶島牛樟菇菌絲體膠囊」、「牛樟菇菌絲體純液」「寶島菁醇」等三項牛樟菇食品已分別經衛生福利部食品藥物管理署於105年5月24日FDA食字第1056024896號函、FDA食字第1056024895號函及105年7月14日FDA食字第1056039842號函准予核備。

(工商)