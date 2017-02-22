研究：人類平均壽命2030年將超越90歲 南韓最長壽

一名南韓女性在首爾地鐵經過一個手機廣告。(美聯社)

科學家最近了35個已發展國家後發現，人類的平均壽命到2030年可望達到90歲，除了美國以外幾乎每個被研究的國家的人民平均壽命都延長，其中南韓、法國和日本女性最為長壽。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，這個英國醫療研究委員會(UK Medical Research Council)和美國國家環境保護局資助的研究，請了數位倫敦帝國學院(Imperial College London)和世界衛生組織科學家共同進行。這些科學家針對35個已開發國家模擬了21種不同壽命模式，雖然他們期望能預測出確切的壽命數字，但不同模式會有不同機率。

例如這些科學家發現南韓的平均壽命將可能是這35個國家中延長最多的，計算出的機率顯示，南韓在2030年出生的女性有97%的可能性活到超過86.7歲，但也有57%的機率活到超過90歲。法國則緊接在南韓之後，法國女性平均壽命有望達到88.6歲。日本雖然好幾十年來平均壽命冠居全球，但在這次研究中僅排行第3，女性平均壽命有機會長達88.4歲。

南韓在2030年出生的男性可望活到84.1歲，澳洲和瑞士的男性則有機會活到84歲。平均壽命前幾名的國家還包括愛爾蘭、德國、英國、澳洲、加拿大和紐西蘭。只有美國因為肥胖、母嬰出生時的死亡率、凶殺案率以及缺乏全面性的健保，因而平均壽命延長得很慢。

美國在2030年出生的人平均壽命可能會和捷克以及墨西哥女性相近，美國女性可能會活到約83.3歲，美國男性則約79.5歲，這個數字比起2010年出生的美國女性(81.2歲)和男性(76.5歲)而言，只有些微成長。

將這份研究發表在知名醫學期刊《柳葉刀》(The Lancet)上的科學家說，南韓平均壽命延長的原因主要是教育和經濟的進步，使得大人和小孩因感染性疾病而死亡的機率下降，人民獲得的營養也增加，使得南韓人的平均身高也增加了。南韓人口過胖的比例並不高，南韓抽菸的女性也比大部分西方國家少。

這個科學研究打破了上世紀科學家的看法，當時科學家認為人類平均壽命不會超過90歲，但這個新研究顯示未來這些國家80歲以上的人口將大增，因此應更重視其健康和社會服務。

(中時電子報)