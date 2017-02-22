鋒面接近 台北出現間歇性雨勢

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民眾外出紛紛攜帶雨具。（陳信翰攝）

民眾外出紛紛攜帶雨具。（陳信翰攝）

機車騎士的面罩布滿雨水。（陳信翰攝）

中央氣象局表示，22日有道鋒面接近台灣，各地天氣都不太穩定，台北地區出現間歇性雨勢。

氣象局並指出，明日東北風增強，下午起臺灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域將有8至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現，請注意。

(中時)