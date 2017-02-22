金正男案 越女嫌家屬不信她涉案
北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日在吉隆坡機場遇刺身亡，馬來西亞警方隨後逮捕1名持越南護照名叫段氏香的女嫌。段氏香家屬表示，她是個很善良的人，至今仍不相信她涉及此案。
「越南網」新聞網站今天報導，案發至今約1個星期，位於南定省（Nam Dinh）義興縣（Nghia Hung）義平村（Nghia Binh）的嫌犯段氏香住家近日充滿心煩憂慮的氣氛，家屬不相信這是事實。
段氏香父親段文盛（Doan Van Thanh）因睡眠不足而眼睛紅腫，他表示，女兒才剛回家與全家人過農曆年，「怎麼會出國，涉及這麼嚴重的事情？」
段氏香哥哥段文炳（Doan Van Binh）表示，妹妹高中畢業後就前往河內就讀1所醫藥大專學校，從來沒有帶任何人回家，或是提到自己有否戀愛對象。
他說，因為家境困難，每次妹妹回家，都勸告她認真學習和工作；身為哥哥，但是從來不前往河內了解妹妹的生活情況，讓他感到內疚。妹妹每次回家，身上都沒有錢，只買糖果給兄姐的小孩子。今年回家過農曆年期間，她仍與晚輩共同玩撲克，情緒愉快正常。
段氏香大嫂阮氏河（Nguyen Thi Ha）表示，每次家裡有事，段氏香都回家參與，「大年初二她離家返回河內時，我還把一些食物給她」。
段文炳說，「從小到大，她都是1個很乖的妹妹，從來沒有偷竊任何人的東西」。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。