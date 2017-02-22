金正男案 越女嫌家屬不信她涉案

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日在吉隆坡機場遇刺身亡，馬來西亞警方隨後逮捕1名持越南護照名叫段氏香的女嫌。段氏香家屬表示，她是個很善良的人，至今仍不相信她涉及此案。

「越南網」新聞網站今天報導，案發至今約1個星期，位於南定省（Nam Dinh）義興縣（Nghia Hung）義平村（Nghia Binh）的嫌犯段氏香住家近日充滿心煩憂慮的氣氛，家屬不相信這是事實。

段氏香父親段文盛（Doan Van Thanh）因睡眠不足而眼睛紅腫，他表示，女兒才剛回家與全家人過農曆年，「怎麼會出國，涉及這麼嚴重的事情？」

段氏香哥哥段文炳（Doan Van Binh）表示，妹妹高中畢業後就前往河內就讀1所醫藥大專學校，從來沒有帶任何人回家，或是提到自己有否戀愛對象。

他說，因為家境困難，每次妹妹回家，都勸告她認真學習和工作；身為哥哥，但是從來不前往河內了解妹妹的生活情況，讓他感到內疚。妹妹每次回家，身上都沒有錢，只買糖果給兄姐的小孩子。今年回家過農曆年期間，她仍與晚輩共同玩撲克，情緒愉快正常。

段氏香大嫂阮氏河（Nguyen Thi Ha）表示，每次家裡有事，段氏香都回家參與，「大年初二她離家返回河內時，我還把一些食物給她」。

段文炳說，「從小到大，她都是1個很乖的妹妹，從來沒有偷竊任何人的東西」。1060222

(中央社)