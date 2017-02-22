三度遭美驅逐 墨西哥男子跳橋自殺

一名身上僅剩一個塑膠袋的墨西哥男子今天在遭到美國驅逐出境後，立即由目視可及美國邊界的高架橋縱身一躍，自殺身亡。

法新社報導，有關單位表示，出生於墨西哥西納羅亞（Sinaloa）州的44歲男子瓦倫西亞（Guadalupe Olivas Valencia）自殺身亡。他從30公尺高的橋一躍而下摔死。

目擊證人表示，死者因第3度被遣返墨西哥而感到極度沮喪。

這起悲劇正值美國總統川普誓言驅逐數百萬在美國境內沒有身分文件的移民。川普曾稱墨西哥的移民為罪犯，並揚言在美墨邊界築一道巨牆。（譯者：中央社陳亦偉）1060222

(中央社)