金正男案 南韓：北韓說法是無理狡辯

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南韓外交部人士今天表示，北韓駐馬來西亞大使姜哲嗆聲「南韓為擺脫國內政治醜聞亂象，和馬來西亞勾結，故意抹黑北韓」的說法，「簡直就是不值得回應的無理狡辯」。

南韓聯合新聞通訊社今天報導，北韓駐大馬大使姜哲20日下午主張，「南韓和馬來西亞在此次事件上相互勾結，我們不會接受馬來西亞的調查結果。」

報導引述南韓政府人士昨天表示，南韓政府向馬來西亞當局提供了金正男的紋身刺青資料等。

報導說，金正男於2011年1月會晤日本記者五味洋治時表示，「自己確實有紋身刺青，因年輕氣盛就紋了。這一紋身與日本黑社會並沒有關係。」當時坊間傳言金正男與日本黑社會進行秘密交易，在對此進行解釋的過程中，談到了紋身刺青一事。

南韓政府當局解釋稱，「在金正男居住澳門期間常去的高爾夫球場浴室或三溫暖浴所中，不少人曾看過他身上的龍形紋身」、「相關資料已交給馬來西亞，若與遺體一致，可以成為認定死者為金正男的證據之一。」

據報導，南韓政府還向馬來西亞當局說明了北韓專門負責恐怖襲擊組織的偵查總局組織結構以及作案手法等。1060222

(中央社)