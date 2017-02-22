毒殺金正男非惡搞節目 嫌犯均多次演練

我要評比

馬來西亞總警長卡立阿布巴卡今天證實，落網兩名女嫌疑人並非參與「惡搞」節目拍攝，而是獲悉參與毒液攻擊，所有嫌疑人均多次演練。他並示範女嫌如何在死者臉上塗抹毒藥。

卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）今天召開記者會說，她們是受過訓練進行暗殺行動，原本就了解自己手中所拿的就是毒藥。

馬來西亞媒體中國報引述卡立阿布巴卡在記者會中說，所有的嫌疑人在毒殺行動前，也曾在柏威年（Pavillion）和吉隆坡陽光廣場多次演練。

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日在吉隆坡第2國際機場準備登機前遇害身亡。

馬來西亞全國副總警長諾拉昔（Noor Rashid Ibrahim）19日曾首度召開「北韓公民在馬來西亞被殺害」案記者，說明全案在逃7名嫌疑人中，有4人已離境，其中5人證實為北韓籍，2人有待鑑識身分。1060222

(中央社)