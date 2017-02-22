從破壞小子變軟體工程師 企業搶著要他

城市科大學生王同清家境清寒卻不氣餒，喜歡動手做的他，打工薪水扣除生活費外，都用來買設備，租屋處就像小工廠，在企業實習表現優異，還沒畢業就被延攬。

台北城市科技大學機電整合研究所碩士生王同清表示，家境不是太好，平常小孩子玩的玩具，他幾乎都沒有，對齒輪轉動原理好奇的他，因為沒有玩具，干脆拆家裡的電風扇、刮鬍刀、電視機等家電，結果拆完發現裝不回去，雖然媽媽發現後免不了挨頓罵，但也種下日後愛動手作的因子。

進入城市科大電機系就讀後，為了不讓媽媽負擔太重，王同清利用課餘時間打工，以求自食其力，得來的薪酬扣除生活費外，其他全用來購買儀器設備，如雷射雕刻機、3D印表機材料等。他自行研究、組裝，組裝成功後還自發去學習3D列印軟體，小小的租屋處儼然像個小型工廠，堆疊著許多工具、機器等，既是住所，也是他的實驗室。

導師陳志明知道王同清是個不認輸的學生，鼓勵他再立目標挑戰，王同清因此參與學校產學實習，到知名企業雷寶科技學習，雷寶科技提供的收銀(POS)系統，流通於世界各大超市、門市與餐飲業，王同清的工作就是寫程式、偵除程式錯誤，他積極協助團隊的做事態度，和專業能力都受主管稱許，已躍升成能獨當一面的專案負責人，還未畢業就被公司延攬為正式員工。

雷寶科技研發經理謝醒陽表示，一般的軟體工程師多是處理主管交辦的事，但王同清不只如此，常還主動向同事伸出援手，工作態度受到肯定。

現在成為雷寶科技正式員工後，王同清又給自己目標，由於公司提供半年內提升英文程度的課程經費，他也計畫利用週末假日充實，希望補足英文能力這個大罩門，未來也希望憑著寫程式的熱情與公司的知遇之恩，逐步改寫自己的人生。1060222

(中央社)