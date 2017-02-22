檢：僅搜索住處 未約談新北地政副局長
媒體報導，新北市地政局副局長王聖文遭檢方約談後自殺。新北地檢署今天指出，昨天因案搜索王聖文桃園住處，他的妻子在場，過程平和，並未約談兩人。
新北地檢署獲報，李姓業者等人，涉嫌於建案申請相關執照過程中，行賄王聖文及台北市都發局及建管處相關公務員。新北檢檢肅黑金專組檢察官指揮法務部廉政署偵辦。
新北檢指出，檢廉昨天前往李姓業者等人住處、辦公處所，以及相關公務員之住處等地實施搜索，並以涉犯貪污治罪條例等罪嫌，約談李姓業者等人到案說明。
檢察官訊問李姓業者後，認為他涉犯貪污治罪條例，罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
新北檢表示，廉政署廉政官昨天上午持法院核發的搜索票，到王聖文位於桃園市桃園區住處執行搜索，搜索時王男及妻子均在現場，執行過程平和順利。
檢方指出，搜索執行完畢後，由王聖文陪同廉政官下樓，廉政官即行離開，後續並未約談王聖文或其妻子。1060222
(中央社)
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