二二八事件70週年 紐約辦音樂會

我要評比

今年是二二八事件70週年，大紐約台灣同鄉會與台灣會館將合辦音樂會、演講及放映3部電影等活動，紀念這段歷史故事。

僑委會補助紐約僑團舉辦上述活動。僑務委員會委員長吳新興日前曾表示，二二八事件是台灣人的歷史傷痛，是值得紀念的日子。

台灣同鄉會董事長蕭忠正今天召開記者會表示，同鄉會每年都舉辦紀念音樂會，帶著大家紀念二二八，一起瞭解台灣民主之路，希望各界踴躍參加，一起反思、緬懷，為摯愛的台灣繼續努力。

台灣會館理事長方秀蓉也說，透過音樂會、演講及電影放映等紀念活動，讓大家更加瞭解二二八歷史與台灣的連結及意義。

另外，主辦單位也邀請對二二八事件頗有研究的西北大學班達（Jonathan Benda）博士，利用音樂會發表演講，以不同角度看待二二八事件。

根據僑界規畫，音樂會將於26日下午3時在台灣會館舉行，包括台灣會館合唱團聲樂表演、李文欣舞蹈表演等。

另外，有3部電影放映，其中，24日下午2時在法拉盛僑教中心播映「天馬茶房」；25日下午1時及3時在法拉盛台灣會館，分別播映「超級大國民」及「悲情城市」。1060222

(中央社)