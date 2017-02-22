新北地政局副局長王聖文跳樓 遺書明志沒拿錢
新北市地政局副局長王聖文，21日早上因案被新北檢調搜索後，約下午3點就從桃園市8樓住處跳樓自殺，據了解，當時只有他一人在家，後來家人發現將他送醫搶救，但王聖文因全身多處挫傷、顱內出血不治身亡，22日檢方相驗，死因明確，家屬無意見。
警方發現，王聖文在住處留下一封遺書，遺書上提及2個人的名字稱「我沒有拿某某某、某某某的錢」，並未對家人交代任何隻字片語，由於相當敏感，警方不透露某某某身分。
(中時)
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