王菲謝霆鋒機場被捕獲 親親2次高調閃

王菲和謝霆鋒被捕獲在機場放閃。（圖／取材自微博）

網友激動稱看到王菲和謝霆鋒親了2次。（圖／取材自微博）

王菲和謝霆鋒2014年世紀大復合後，一舉一動都是大家關注焦點，日前兩人被拍到十指緊扣散步，相當甜蜜，近日他們在香港機場再度被捕獲，並在大廳親密互動，閃度破表。

一名微博網友在網上表示，今天中午在香港機場巧遇王菲和謝霆鋒，王菲一如以往的酷帥風格，戴著墨鏡在一旁等候，但兩人到了大廳後，則不同於平日的高冷路線，只見謝霆鋒拉住王菲的手臂，雖然對方戴上口罩，謝霆鋒仍靠上前去，貌似想獻吻。

而在現場親眼認證的網友，更是激動發文「這狗糧撒的不要不要的，親親了兩次」，當眾秀恩愛的行為，閃瞎眾人。

(中時電子報)