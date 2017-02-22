假好友誆換腎病患 保七警阻詐攔下救命錢
連救命錢也要騙！上月底才進行換腎手術的63歲黃姓男子，本月17日突然接到多年未見老友打電話慰問病情，並開口向他借3萬元應急，由於對方口氣相當急迫，黃男不疑有他，答應將自己滋補養生的救命錢借給對方，還要太太趕在下午1點前到附近的台灣銀行員林分行辦理匯款。由於黃太太口中唸唸有詞，自言自語表示：都已經沒錢了，還要借錢給別人。引起派駐在銀行保七員林警勤室主管曾進城的注意，上前關心下，識破了一場猜猜我是誰的騙局。
黃太太向員警表示，她先生交代朋友急著用錢，一定要在下午1點前匯出去，她才急急忙忙來匯款。由於先生只是一名工友，1月底才剛開刀換腎，目前在家隔離療養，開銷很大，家裡金錢所剩無幾，沒想到她先生還要叫她來匯款3萬元給他很久不見的朋友，才會在櫃檯前抱怨。
經曾員以電話向在家養病的黃先生查證，黃說臨時接到多年不見好朋友的電話，要他好好養病，在不斷地關心關懷後，就以應急為由，開口要向他借個3萬元應急。因他剛開刀換腎，意識狀況還不是很清楚，對方一開口就喊他的名字，又說你還記得我嗎？好久不見，口氣真的很像是他的一位好朋友，他才會信以為真，雖然自己經濟狀況不佳，還是請太太先去匯錢救急。
警方隨即請黃以電話向他的好友查證，發現好友根本沒有來電借錢，證實是一場騙局。黃太太得知自己險些受騙，相當訝異，表示這3萬元或許不是個大數字，但對她家而言，卻是先生的救命錢，感謝保七員警熱心關懷，才阻止她免於受騙。
(中時)
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