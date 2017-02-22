吸毒夫被逮 妻2度抱夫痛哭喊：別丟下我！
高市仁武分局澄觀派出所員警20日晚間行經仁武區八德中路與八德南路口，見一部自小客車停於路中央，上前盤查，發現駕駛李雅玲及乘客何永賢是毒品人口，李女稱要送身體不適何妻潘女送醫就診，因路況不熟故停路中。
眼尖警方見腳踏墊上發現安非他命吸食器一組，何嫌自覺無法再藏匿，便主動交付身上的毒品海洛因一包0.66公克，警方當場將李嫌及何嫌依違反毒品防制條例移送橋頭地檢偵辦。
潘女被警方護送就醫時，十分不捨離開其丈夫，不斷呼喊「不要丟下她一個人」，警方不斷安慰她丈夫不會離去，勸她安心去就醫，潘女才同意前往醫院。隔天潘女接受治療後到澄觀派出所探望丈夫，發現何嫌已因毒品遭警逮捕，當場紅了雙眼，又抱住何嫌痛哭：「別丟下我！」讓員警感嘆毒品實在毀人家庭及一生。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
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