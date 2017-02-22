副總統：台灣自許能成為世界各國的盟友
副總統陳建仁今天說，台灣自許能成為世界各國的盟友，也樂於參與聯合國專門性機構相關活動，儘管在參與國際組織與活動時面臨困難，但仍希望與國際社會分享實務經驗與成就。
陳副總統今天接見「世界衛生組織發展遲緩兒童親職技巧訓練-台灣執行計畫」石謹魁（Andy Shih）博士。
陳副總統致詞時表示，美國「自閉症之聲」（Autism Speaks）自2013年起與「世界衛生組織」（WHO）合作推動發展遲緩兒童親職技巧訓練（Parent Skills Training Programme），積極呼籲世界各國，鼓勵家長成為早期療育工作的夥伴，增強教養孩子的技能，讓發展遲緩兒童有更多向前的動力。
副總統說，石謹魁協助台灣引進國際早期療育創新服務模式，讓台灣有機會借鏡國際實務經驗，不至於在早療領域落後，他要表達由衷謝意。
副總統指出，台灣自許能成為世界各國的盟友，也樂於參與聯合國專門性機構相關活動，儘管在參與國際組織與活動時面臨困難，但仍希望與國際社會分享台灣的實務經驗與成就，以扮演好世界公民的角色。
副總統表示，台灣近年來雖然都有參加「世界衛生大會」（WHA）的活動，但實際上，被邀請參加的專家會議並不多。如今有了石謹魁博士的大力促成，為台灣開了一扇窗，「讓我們又看到一些曙光」。
談及台灣推動早期療育服務的成果，陳副總統表示，政府推動相關政策已經超過20年，在社會福利、衛生及教育等領域，持續與民間單位一起合作，提供發展遲緩兒童及其家庭更好的服務。
他也期勉在「自閉症之聲」及台灣各界的合作下，這項試辦計畫能發揮正面效果，希望「自閉症之聲」未來能持續提供支持與協助，讓台灣的早期療育服務能與世界同步，讓台灣的服務成果能在國際上發聲，為世界做出貢獻。1060222
(中央社)
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