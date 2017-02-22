國軍疑涉毒 藍委：三級毒品就可擊垮軍隊

國民黨立委江啟臣今天說，軍中是不是除了吸毒，也有販毒的問題？若軍中染毒成為販毒的可能地方，那這部隊不用打仗了，「三級毒品就可以擊垮台灣的部隊了」。

空軍清泉崗基地發現疑似毒品粉末，對此，國民黨立法院黨團今天上午召開記者會，黨團書記長王育敏表示，空軍清泉崗基地竟然出現大量的毒品，被丟棄在路邊，看得令人怵目驚心，軍事重地竟然出現大量的毒品，這是國安問題，當軍人吸食完毒品後，還能保家衛國嗎？

與會的江啟臣表示，不能抱著睜一隻眼閉一隻眼的心態看這件事，校園毒品氾濫就算了，難道現在軍營也淪陷嗎？到底整個部隊當中有無吸毒的狀況，國防部本身有無掌握？軍中是不是除了吸毒，也有販毒的問題？

江啟臣指出，若軍中染毒成為販毒的可能地方，那這部隊不用打仗了，「三級毒品就可以擊垮台灣的部隊了」，根本不需要飛彈或航空母艦，買那麼多的武器，結果部隊染毒，這還能作戰嗎？

王育敏則說，總統蔡英文多次在公開場合說非常重視毒品的問題，希望蔡總統不要是口號治國；對於販賣毒品給軍中人士，目前法令並沒有任何加重的條文，而賣毒品給軍人與未成年道理應該是一樣的，都應加重，因為這破壞了國軍的力量與軍紀，國民黨團未來在立法上，會在這方面來補強。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委蔡適應說，目前台灣毒品在青少年間氾濫問題嚴重，從學校教育沒有辦法防堵完畢，吸毒者畢業入伍，一定會進到部隊，部隊只是承擔後果，並非始作俑者。

蔡適應指出，過去幾年政府的反毒、防制毒品有加強空間，但這是長期累積下來的結果，不是蔡總統上任才發生，因此國民黨團的批評毫無道理；所有數據顯示，台灣使用毒品問題過去7、8年來飆高，是前總統馬英九任內沒有做好。他認為，未來新兵入伍需要針對毒品部分進行全面驗尿，確認不要有吸毒者進到國軍部隊。1060222

(中央社)