宜蘭大拜拜呷辦桌晚會 桌數剩不多囉
宜蘭市城隍廟大拜拜寺廟慶典一直是地方年度盛事，市公所5年前配合慶典辦理「宜蘭大拜拜呷辦桌晚會」，獲極大回響，今年活動席開500桌，自上周開放預訂，如今僅剩99桌，辦桌菜色今(22日)亮相，多採用宜蘭在地時鮮，最後訂桌機會至3/1截止。
宜蘭市長江聰淵表示，宜蘭大拜拜呷辦桌展現出宜蘭民眾熱情待客文化，每年桌位都供不應求，今年活動自上周預告後，立刻吸引許多市民來電預約，短短幾天，席開500桌，截至今日上午，僅剩99桌提供民眾預訂。
「感謝市民各方面支持！」江聰淵指出，宜蘭市政有賴全體市民的努力與配合，有不錯的表現。今年大拜拜呷辦桌的訂桌價，從往年的每桌3000元降為2500元，500元由宜蘭市公所出面分擔，也當作是公所感謝城隍爺庇佑地方平安順興之意。
今公布的菜色，蘭陽風味拼盤、蘭陽蛋酥西魯肉、櫻花蝦米糕、國宴味紅露酒嗆白蝦、宮保紅麴炸軟排等12道菜，無論是金棗、櫻花蝦、紅露酒、紅麴等，無一不是宜蘭在地農漁特產。呷辦桌活動也採用傳統流水席方式辦理，希望透過饕客們的味蕾，推廣宜蘭特色食材佳餚。
江聰淵說，宜蘭大拜拜呷辦桌晚會目前尚有空桌可供預訂，如有興趣可至市公所民政課辦理，現場繳納訂桌餐費、登記劃定席次，並領取訂桌餐券。訂桌時間至3月1日下午6時截止；已訂桌位的民眾，3月5日下午5時30分憑券入場，歡迎大家一起來呷好料、體驗傳統廟會大拜拜氛圍。
(中時)
關鍵字：宜蘭市城隍廟大拜拜、辦桌、宜蘭大拜拜呷辦桌晚會
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