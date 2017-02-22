環保集點換購 網友質疑買可樂不環保
為鼓勵搭乘大眾運輸工具，環保署推出環保集點活動折抵購物金活動，卻遭網友批評，「集點換購可口可樂，感覺不環保」。對此，環保署回應，重點是希望民眾換購碳標籤商品的同時，從中落實環境教育。
環保署從2015年12月開始試辦「環保集點」活動，以手機下載App，利用載具卡號進行歸戶綁定，搭乘大眾運輸工具，就可獲得綠點，每100點折抵1元綠色消費金額，去年12月更推出「搭乘捷運綠點10倍送」活動，吸引更多通勤族下載。
但網路論壇近日有民眾討論，自己將集滿的點數換得飲料，像是可口可樂等飲料，「感覺一點也不環保」。環保署管考處長洪淑幸回應，可口可樂等飲料是有申請碳標籤的商品，民眾購買後可從瓶身上看見碳足跡標示，對環保更有概念，也達到推廣集點制度的目標，當然也很鼓勵民眾購買衛生紙等生活用品，感覺上更符合環保理念。
洪淑幸說，推行集點10倍送後，會員數飆升逾2萬名，相當於去年10月進行活動前的5倍，10倍送活動只進行到2月底，未來還有全國電子、全聯、統一超商等通路加入，期望能有更多民眾參與。
(中時)
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