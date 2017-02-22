張善政演戲處女秀！推廣防走失智慧手環

我要評比

台灣大哥大基金會在2017年首度製作微電影「找回愛」，邀金鐘獎最佳女配角得主陳季霞（右）、新生代實力派演員許乃涵（左）飾演母女，詮釋失智者生活不便與走失危機，現任基金會董事長張善政（右二）獻出演戲處女秀，盼社會更了解失智症。(陳怡誠)

全球平均每3秒就新增1名失智症患者，目前全台65歲以上更每13人就有1人罹患失智。為號召社會關懷失智長輩，社福團體今年邀前閣揆張善政擔綱演出微電影，盼更多人認識失智症，並推廣國內首創的NFC防走失智慧手環。

據統計，全台65歲以上失智症人口已逾24萬，僅約2萬人配戴協尋手環。台灣大哥大基金會2014年起協同老人福利推動聯盟、畢嘉士基金會，推廣NFC防走失智慧手環，具GPS定位、24小時通報協尋優勢，協助找到回家的路。

台灣大哥大基金會今年並首度製作微電影《找回愛》，邀金鐘獎最佳女配角得主陳季霞、新生代實力派演員許乃涵飾演母女，詮釋失智者生活不便與走失危機，現任基金會董事長張善政更獻出演戲處女秀，盼社會更了解失智症。

《找回愛》中，失智症母親記憶力逐漸衰退，影響生活，甚至失去自理能力，出家門便找不到回家方向。張善政則飾演熱心路人，拿出手機、感應失智長者手上的防走失智慧手環，短短幾秒就成功讓走失的母親與家人團聚。

張善政首次粉墨登場，表示一開始面對鏡頭略顯生澀，但很快便投入角色中。他說，微電影最大目的為宣導失智症狀、及早警覺，同時進一步了解如何運用防走失智慧手環，協助走失長輩回到家人身邊，呼籲外界響應推廣。

張善政坦言，母親就有失智症，10多年前曾經走失，當時手機不像現在方便更沒有手環，幸好運氣好順利找到媽媽，深刻記在心頭，協助工具應更廣為人知，防走失智慧手環越普及、越讓長輩與家屬多一份安心、少一分擔心。

基金會也指出，目前已陸續將防走失智慧手環捐贈給高雄市政府、屏東基督教醫院、切膚之愛基金會；未來將持續推廣，有需求者均可申請使用，且凡中低收入戶、持身心障礙證明、或曾有走失紀錄者，均可洽老盟免費申請。

此外，一般民眾如有需求，也僅須負擔成本200元，以及提供24小時通報服務的協尋中心每年服務費500元。

(中時)