300萬車烤漆粗糙如砂紙 業者堅稱原廠漆

黃姓車主（左）認為，近300萬元的車子烤漆粗糙如砂紙，22日和消費者團體到車行前拉白布條抗議。（呂素麗攝）

黃姓車主說，近300萬元的車子車頂烤漆摸起來粗糙如砂紙。（呂素麗攝）

黃姓車主購買近300萬元的休旅車，認為烤漆有瑕疵，22日貼上「砂紙車」到車行前抗議。（呂素麗攝）

黃姓車主的車門縫有殘留白漆。（呂素麗攝）

黃姓車主說，車門前後鍍鉻條不平整。（呂素麗攝）

INFINITI高屏區經銷公司、CS顧關中心主任王博羲（右）出面說明，保證車子是原廠漆，願意找第三公正單位鑑定 。（呂素麗攝）

高雄市黃姓男子農曆過年前花了近300萬元，購買1部INFINITI進口休旅車，交車一周後，他洗車時發現新車車頂烤漆粗糙如砂紙，車門的橡膠條溝留有白色殘漆，且車門的鍍鉻條不平整，他懷疑非原廠原漆，質疑是二次施工；22日與消保團體到車商營業處前舉白布條抗議，要求找公正單位鑑定，如果是二次施工，將要求2倍賠償。

INFINITI高屏區經銷公司、CS顧關中心主任王博羲說，車子是百分之百原廠漆，公司也向高市政府消費者服務中心申請第三公正單位進行鑑定，由市府見證，如果非原廠原漆，願意換一輛新車給車主，但黃先生不肯透過市府消保官找鑑定單位，卻要透過民間消保團體找鑑定單位，還一起來拉白布條抗議，這種行為有損害車廠名譽之嫌，公司不排除提告。

黃姓車主說，上月因逢農曆春節前急著領車，交車時業務稱烤漆有些小瑕疵，心想年後再回廠做免費汽車美容，所以依舊交車；但自己洗車時發現車頂後半部表面如砂紙般粗糙，肉眼看不出來，摸起來很粗糙，且有疑似鐵屑般的尖銳物，縫隙有白漆殘留；乘客座前後門鍍鉻條也不對稱，自己花了近300萬元竟然買到如此產品，實在不可思議。

黃姓車主的妻子也說，後來上網查才知道有其他購買同款車子的車友，也發現車子有局部烤漆粗糙的情形，可見不是只有她家這樣。

王博羲表示，車子交車前都有整備工作，把一些可能附著的汙染物作整備，但車主當時表示，過年前急著用車，等過年後再開回來整備，所請粗糙情形應是外來汙染物，不是二次施工。

陪同前往抗議的台灣消費者權益發展協會認為，該瑕疵應為汙染後未清除即又上烤漆，有二次施工的疑慮。

(中時)