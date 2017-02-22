把握鋒面接近 水利署西部6水庫今備戰人工增雨

配合鋒面報到，水利署緊急在石門、寶二等水庫等施作人工增雨，希望老天多降點雨。(水利署提供)

雖然新北桃竹已決定進入第一階段夜間減壓限水，但為增加水庫進水，水利署今日把握鋒面接近機會，同步在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭及曾文等6主要水庫佈置增焰劑，配合天候隨時啟動人工增雨作業，中午以前新竹寶二及石二地區已施作助雨作業。

水利署長賴建信表示，水利署已與氣象局成立平台，隨時掌握天候狀況，不放棄任何機會增加水庫集水區上游入流量，以延長水庫供水時程。

(中時)