第一夫人改兼任？ 亞塞拜然總統任命老婆為第一副總統
亞塞拜然總統阿利耶夫21日簽署法令，任命第一夫人梅赫里班·阿利耶娃為亞塞拜然第一副總統。
據亞塞拜然新聞網報導，在當天舉行的國家安全委員會會議上，阿利耶夫說，阿利耶娃多年來一直在國家政治、社會和文化生活中扮演著重要而積極的角色，他已經簽署命令任命其為國家第一副總統。
現年52歲的阿利耶娃為阿利耶夫的夫人，同時也是亞塞拜然議會議員。參加當天會議的阿利耶娃表示，她深感擔任第一副總統責任重大，將竭盡所能為國服務，不辜負國民對自己的信任。
亞塞拜然2016年9月26日舉行全民公決通過了憲法修正案。憲法修正案內容主要包括：將總統每屆任期由現在的5年延長至7年，設立2名副總統並規定第一副總統為國家2號領導人，賦予總統解散議會的權力，廢除參選總統候選人不得小於35歲的年齡限制，參選議員年齡門檻由25歲降低至18歲等。
關於新設立的2名副總統職位，憲法修正案規定由總統負責任免。一旦總統在任期內出現無法履行其職責的特殊情況，第一副總統將代為行使總統職權。
(旺報)
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