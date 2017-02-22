物價上漲薪水沒漲 藍委：是雙重剝削

國民黨立法院黨團書記長王育敏今天表示，新政府上任之後，所有的物價持續飆漲中，咖啡一杯的漲幅高達16%，但民眾的薪水沒漲，這讓民眾感覺是被雙重剝削，非常痛苦。

國民黨立法院黨團今天上午召開記者會，疾呼物價上漲，要政府拿出辦法，解決人民痛苦。記者會現場擺放著許多杯咖啡，王育敏說，這些咖啡今天正式起漲，相信很多上班族喝咖啡可以讓心情變好，但今天買咖啡的時候，心情可能不太好。

王育敏表示，但今天買咖啡的時候，心情可能不太好，因為一杯咖啡一漲就是新台幣15元，漲幅高達16%，但民眾的薪水沒有漲，這樣讓民眾感覺是被雙重剝削，感到非常痛苦，希望總統蔡英文幫民眾想想辦法。

王育敏也說，未來還要漲的，包括國道客運票價、職棒票價、宅配等，高鐵與台鐵也都在醞釀調漲中，面對這一波的漲風，看不到行政院有任何積極的措施與作為，因此要求行政院長林全、蔡總統面對這波的漲價風，不要成為無能的政府，拿出辦法，解決人民的痛苦。

國民黨立法院黨團副書記長許淑華說，民進黨政府號稱一例一休是最進步的政策，但政策上路後沒有看到民眾的掌聲，只有聽到物價上漲的「漲」聲，若讓民眾票選2017年最有代表性的字，肯定是「漲」字。

另一位黨團副書記長曾銘宗也說，一例一休政策讓企業營運成本上漲，繼續拖下去，沒有最壞，只有更壞，全民付出的代價也會更大，呼籲政府別再拗了，髮夾彎也不差這一項。

民主進步黨立法院黨團副幹事長黃偉哲說，所有人都可以批評，只有國民黨不能批評，如果立法院當初通過國民黨所提的勞工修法採週休兩例，物價可能上漲至32%，在野黨請提出如何能夠讓勞工週休二日、企業成本又不上漲，這種口水戰既不營養又不道德。1060222

(中央社)