蔣公銅像深夜拆 玉井公所：怕影響交通

台南市玉井區公車站前圓環的蔣公銅像昨晚被市府拆除，再度引發各方議論。玉井區公所今天表示，配合藝文廣場硬體規劃，也避免二二八有人破壞銅像，選在晚間人車較少時拆除。

設於玉井區老街附近公車站前圓環的蔣公銅像，在昨晚10時許由區公所僱工拆除，警方也安排員警到場執行維安勤務。但許多當地人也是今天早上出門後，才發現景觀不太一樣，引發不少議論，還有人質疑是「趁著晚上偷偷摸摸拆掉」。

玉井區長張文榮受訪時表示，距離圓環不遠的（口焦）吧哖事件紀念館落成後，市府工務局計畫以「（口焦）吧哖藝文廣場整體規劃設計」來改善中正路圓環交通動線，並配合老街相關設施提升整體機能，由公所執行拆除。

張文榮指出，選在人車較少的晚上時段拆除，是避免在白天影響交通，不是偷偷摸摸。拆下來的銅像今天已運到桃園，原處將配合廣場規劃，設置專屬玉井的意象裝置。1060222

(中央社)