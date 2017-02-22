變裝警員!？馬媒：金正男兒子進醫院完成認屍

金韓松。(圖/網路截圖)

北韓最高領導人金正恩的長兄金正男遇害案，有馬來西亞媒體報導，金正男的長子金韓松可能已在警方安排下，喬裝成特遣隊警員，成功進入吉隆坡中央醫院停屍房，並在完成認屍手續及DNA採樣後，隨部隊撤離。

據馬來西亞《中國報》報導，金韓松其實在20日飛抵吉隆坡，但為免成為暗殺目標及躲避媒體的追訪，一下飛機就在警方安排下，喬裝離開機場，讓守候多時的媒體撲空。

報導更說，金韓松隨後根據警方安排，換上特遣部隊制服及面罩，跟隨特警隊裝甲車於當晚凌晨1時許，進入吉隆坡中央醫院，迅速完成手續，3小時後撤離。

另一方面，馬來西亞警方目前仍在境內搜捕3名在逃北韓籍男嫌犯，並開始調查在馬來西亞居住的北韓人。

有消息指，日前落網的北韓籍男子李鐘哲，在馬來西亞居住一年，長期收集各種情報，警方相信李鐘哲在當地北韓人圈子內，已建立一定人脈，因此開始著手調查其身邊的關係網，並將焦點集中在李鐘哲過去曾光顧過的餐廳與合作商家。

據馬媒報導，部分北韓商家擔心遭警方上門調查，紛紛暫時關門停業，以免招惹麻煩。這些商家擔心一旦跟警方有所聯繫，就會被北韓視為提供情報的叛徒。

(旺報)