宜蘭省道排水溝未串聯常淹水 居民喊苦
省道台7丁宜蘭路段雖然是省道規格道路，但是與員山鄉接壤的百公尺路段的路邊排水溝卻長年未串聯，只要降雨強度大一些，就容易出現積水宣洩不及情形，居民苦不堪言。
縣議員黃定和今(22日)邀集公路總局四工處到場會勘，四工處表示，此路段將進行拓寬，今年七月會先改善排水溝，解決地方困擾。
黃定和表示，宜蘭市民權路3段過去是省道台9甲線，後來改編為台7丁線，儘管都是省道規格道路，但是緊鄰宜蘭河左岸的百公尺路段卻沒有設置路邊排水溝，由於排水網絡未串聯，每逢汛期，一遇到強降雨，路面積水宣洩不及就容易漫流到住宅門口，甚至積水，此處居民苦不堪言。
為了解決此路段的區域排水窘境，黃定和透過立委蔣萬安協助，邀請公路總局第四區養護工程處到場會勘，由公路單位官員親自了解地方居民困擾與解決之道。
居民指出，此處緊鄰連結員山鄉的新城橋，下雨時，橋面積水會宣洩而下，橋下另條雪峰路也同樣沒也排水溝，路面積水通通會路旁農田，當農田蓄滿積水便會溢流到房屋外頭，有時甚至還會流入屋內，希望能盡速把道路排水溝串聯起來。
四工處官員表示，此路段未來將進行拓寬工程，現階段會先進行排水溝改善工程，預計今年7月可完成。至於雪峰路的排水溝由於非屬省道，四工處無權處置。
黃定和說，省道部分已確定可改善排水溝，雪峰路部分則會擇期另邀縣府相關主管單位到場會勘，徹底解決民權路3段、雪峰路附近居民的淹水困擾。
(中時)
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