出遊前先看空品「環境即時通APP」推英文版
出門旅遊除了找景點，也別忽視當日空氣品質。空品議題各界關注，環保署「環境即時通APP」使用率顯示民眾對空品重視度的提升，除白天外出活動必備外，臨近周末期間民眾使用度更高，平均每月達百萬次點擊；而因應近來英語系使用者數量逐漸上升，環保署再推出英文版，提供在台外國人即時環境監測資訊及主動預警訊息。
環保署表示，依據105年度資料統計，「環境即時通APP」使用者遍布世界各地，包括東北亞、東南亞、美西、西歐及澳紐區域，英文語系使用占服務次數1.5%，英語系使用者數量逐漸上升、超過3,000名，其用量超過17萬次。
為提升服務品質擴大服務對象，即日起在台外國人也可使用環保署「環境即時通APP」隨時關注周遭空氣品質，透過空氣品質指標等級，可更容易判斷空氣品質狀況，掌握「在地」環境資訊，依據建議採取對應行動與防護措施。
(中時電子報)
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