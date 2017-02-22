出遊前先看空品「環境即時通APP」推英文版

我要評比

環保署除布建環境感測器外，也將納入民間微環境即時空氣品質資訊，以利民眾掌握「在地」環境資訊。圖為台北101夜景。(圖/shutterstocks)

「環境即時通APP」透過空氣品質指標等級，可更容易判斷空氣品質狀況。(圖/googleplay)

出門旅遊除了找景點，也別忽視當日空氣品質。空品議題各界關注，環保署「環境即時通APP」使用率顯示民眾對空品重視度的提升，除白天外出活動必備外，臨近周末期間民眾使用度更高，平均每月達百萬次點擊；而因應近來英語系使用者數量逐漸上升，環保署再推出英文版，提供在台外國人即時環境監測資訊及主動預警訊息。

環保署表示，依據105年度資料統計，「環境即時通APP」使用者遍布世界各地，包括東北亞、東南亞、美西、西歐及澳紐區域，英文語系使用占服務次數1.5%，英語系使用者數量逐漸上升、超過3,000名，其用量超過17萬次。

為提升服務品質擴大服務對象，即日起在台外國人也可使用環保署「環境即時通APP」隨時關注周遭空氣品質，透過空氣品質指標等級，可更容易判斷空氣品質狀況，掌握「在地」環境資訊，依據建議採取對應行動與防護措施。

(中時電子報)