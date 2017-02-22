《鬼怪》雙帥4月接力撲台 傳孔劉4月底訪寶島
超夯韓劇《鬼怪》去年底播出掀起旋風，創下TVN電視台最高收視紀錄，連天后蔡依林、小S都自曝成為孔劉粉絲，雙帥男主角孔劉、李棟旭也因此名氣暴漲，今(22日)媒體報導，李棟旭台灣見面會宣布在4月3日舉行，而孔劉有望後腳來台，於4月底造訪寶島，不知到時是否能見到大明星粉絲與孔劉合影的經典畫面。
《鬼怪》殺青後，孔劉近來馬不停蹄當空中飛人還廣告債，繼先前出現在澳洲後，最近又被民眾捕獲到杜拜拍廣告，估計要2個月才能消化所有通告，而李棟旭則忙啟動亞洲粉絲見面會，首站下月12日在首爾開跑，日前開賣後1分鐘內1500張門票售罄，可見「地獄使者」魅力。
而李棟旭2011年退伍後以《女人香氣》人氣漲，同年曾來台舉行見面會，事隔六年，據《蘋果日報》報導，今年他以《鬼怪》再爆紅後，台灣場見面會確認將在4月3日(周一)舉行，地點在台大體育館，而出道16年從未訪台的孔劉，傳見面會定案於4月底，「死鬼CP」將在4月一前一後撲台，戲迷們可摩拳擦掌準備搶票了！
(中時電子報)
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