80老嫗重操舊業 開賭場遭警查獲

北市大同分局查獲年近80的蔡姓老婦經營職業賭場。（張企群翻攝）

台北市警大同分局於日前接獲線報，轄區大龍峒附近暗藏職業賭場，經派員多次探訪、蒐證後鎖定賭場藏匿處所，本月19日晚間10時許調集組合警力，持士林地方法院核發之搜索票，查獲蔡姓婦人經營之職業賭場。

經查，蔡婦年近80，年輕時即常以營賭為生，近來因年邁身體健康欠佳，其子從事傳統文化醒獅團工作，基於一片孝心，將其接來所創立之醒獅團隔壁租屋就近照料。不料蔡婦健康狀況好轉後靜極思動，遂於承租民宅一樓重操舊業，並僱用醒獅團年輕成員擔任把風及引領賭客工作，由於賭客成員多為附近居民，故每到晚間即絡繹不絕、呼盧喝雉。

警方19日晚間突襲查緝，現場計查獲經營職業賭場主持人、把風2人、賭客7人，查扣抽頭金、賭資計5萬餘元及象棋賭具、監視器等物，全案依賭博罪移送台灣士林地方法院檢查署偵辦，另賭客等人以違反社會秩序維護法裁罰。

(中時)