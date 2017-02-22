截女主播圖PO網 羅友志跪求臉書：這是我的菜

羅友志在臉書點名女主播，傾訴愛慕之意。(圖/羅友志臉書)

名嘴羅友志去年在節目《新聞挖挖哇》中，自曝與老婆梁立不僅是「假面夫妻」，還表示兩人早已分居長達5年，不過他今天在臉書放上某位主播播報截圖，還直接表明「就是我的菜」，似乎再度戀愛了。

羅友志不掩飾自己愛慕之情，在臉書表明心意直呼100%完全中，「整個、統統、歸趴」就是我的菜，甚至點名該主播名字「葉佳蓉，為什麼以前我沒看過她」，藏不出相見恨晚的新聞，還標記T台友人詢問昨天見面聊那麼久，為什麼沒看到這位佳人？甚至當眾跪求神通廣大的鄉民給予臉書帳號。

對於羅友志公開示愛的行徑，則讓網友直呼春天來了，但也有人表示這麼公開表態會嚇跑人，對此羅友志也自嘲兩人根本宛如父女，而且僅是純欣賞，絕對沒有任何意圖。

(中時電子報)