截女主播圖PO網 羅友志跪求臉書：這是我的菜
名嘴羅友志去年在節目《新聞挖挖哇》中，自曝與老婆梁立不僅是「假面夫妻」，還表示兩人早已分居長達5年，不過他今天在臉書放上某位主播播報截圖，還直接表明「就是我的菜」，似乎再度戀愛了。
羅友志不掩飾自己愛慕之情，在臉書表明心意直呼100%完全中，「整個、統統、歸趴」就是我的菜，甚至點名該主播名字「葉佳蓉，為什麼以前我沒看過她」，藏不出相見恨晚的新聞，還標記T台友人詢問昨天見面聊那麼久，為什麼沒看到這位佳人？甚至當眾跪求神通廣大的鄉民給予臉書帳號。
對於羅友志公開示愛的行徑，則讓網友直呼春天來了，但也有人表示這麼公開表態會嚇跑人，對此羅友志也自嘲兩人根本宛如父女，而且僅是純欣賞，絕對沒有任何意圖。
(中時電子報)
關鍵字：羅友志
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。