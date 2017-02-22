最佳就服員 10年來協助4千人就業

獲得最佳雇主服務人員獎的洪名展，在台南就業中心服務10年來，已經順利協助4000人就業。

勞動部勞動力發展署日前舉辦全國所屬機關績優服務人員評選，總計26人獲獎，年齡橫跨30至64歲，其中最資深的有24年服務經驗。

其中，獲得最佳雇主服務人員獎的洪名展，是台南就業中心服務10年的資深外展就業服務員，靠著勇往直前的精神，主動積極拜訪廠商為求職者開發適合的職缺，並貼心地陪同求職者面試，目前已經協助約4000人就業。

洪名展說，他曾經有一天連續陪著4位求職者應徵，後來全部被錄取，在陪同面試的途中，不斷聽到廠商和求職者喚他「洪大哥」的招呼聲，對他而言，這就是人生莫大的成就。

另一名機電整合職類訓練師郭鴻耀，總共取得發明展3面金牌、2面銀牌，還有CNC車床、銑床、機械等共8張乙級證照。

勞動部說，郭鴻耀教學認真，常利用課餘時間輔導學員，讓學員能多元發展找到更適合的工作，還曾指導選手獲得全國技能競賽集體創作職類第1名。1060222

(中央社)