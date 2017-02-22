內政部推替代役返鄉服務 4/5起申請
內政部今天表示，民國106年役男申請服一般替代役作業，於4月5日至4月18日受理申請，為滿足役男返鄉服務需求，將積極與服勤單位協調，儘可能以戶籍地分發服役為原則。
內政部表示，為提供役男多元服役選擇及運用青年人力專長，內政部每年度都會按照「替代役實施條例」規定及各需用機關勤務需求，適時辦理役男申請服一般替代役作業。役男在接受基礎訓練期間，可依照自己志願及專長參加各需用機關甄選。另為推動役男返鄉服務，貢獻所學回饋鄉里，今年起內政部更結合服勤單位需求，儘可能以戶籍地分發服役為原則。
根據統計，目前替代役役男返回戶籍地服役的比率約30.79%，內政部為凝聚役男愛家、愛鄉情操，於今年2月21日訂頒「一般替代役役男戶籍地服役分發作業原則」，提升戶籍地服役比率。至於山地、離島、偏遠地區、醫療資源及國民中、小學師資缺乏區，需用機關仍得依勤務需求，以證照或專長分發服役。
內政部指出，為配合兵役制度的變革，今年起內政部將開辦83年次以後出生常備役體位役男申請服替代役，106年第2次役男申請服一般替代役作業，預計錄取83年次以後出生役男1萬名及82年次以前出生役男1萬4900名。
內政部說，相關規定將在今年3月公告，並自4月5日起至4月18日止受理申請，其中83年次以後出生的常備役體位役男服替代役役期為6個月、國外服勤役期為10個月。詳細的規定可上內政部役政署網站（http://www.nca.gov.tw/）查詢。1060222
(中央社)
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