全國議會聯誼 賴進坤促國6東延到花蓮

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全國地方議會議長、副議長聯誼會暨會長交接典禮移師花蓮舉辦，花蓮縣議長賴進坤（圖）將接任會長，他表示，爭取闢建國道6號東延至花蓮，實現東西部一日生活圈。中央社記者李先鳳攝 106年2月22日

全國地方議會議長、副議長聯誼會暨會長交接典禮移師花蓮舉辦，花蓮縣議長賴進坤將接任會長，他表示，爭取闢建國道6號東延至花蓮，實現東西部一日生活圈。

106年全國地方議會議長、副議長聯誼會將於23、24日在花蓮舉行，將邀請立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌及來自全國地方議會議長、副議長、秘書長與會。

賴進坤表示，全國各縣市議會是國家民主、民意政治的重要基礎，也是地方自治中不可或缺的重要角色，藉由聯誼會建立縣市議會彼此間的密切聯繫及經驗交流，增進情誼，促進議事運作順暢。

賴進坤說，接任全國地方議會議長、副議長聯誼會會長職務，主要目的就是爭取闢建「國道6號東延（南投縣霧社至花蓮縣銅門段）」，將提案並爭取立法院及各縣市議會議長、副議長等連署，催生全長僅28公里的「國道6號東延」計畫。1060222

(中央社)