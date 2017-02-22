奧斯卡比較不白了 大環境卻仍不利黑人
根據今天發布的報告，女性和少數族群獲本屆奧斯卡提名的人數較往年多，但整體而言，他們在娛樂圈的代表性仍顯不足。報告提到：「好萊塢排擠有色人種和女性仍是隱憂」。
法新社報導，加州大學洛杉磯分校彭治非裔美國人研究中心（Ralph J. Bunche Center for African American Studies）今天發布「2017好萊塢多樣性報告」（2017 Hollywood Diversity Report），是該中心連續第4年發布這項報告。
此次該中心觀察200部2015年發行的賣座電影，及2014-15年間播出或透過串流播出的1206部電視影集。
報告也追蹤女性和少數族群在11種工作的僱用表現，幕前和幕後工作都有。
報告指出：「上份報告之後的好消息是，少數族群和女性處境稍有進展，特別是在目前可謂處於『黃金年代』的電視產業。」
「壞消息是，儘管有這些進展，就電視圈的各項標準而言，少數族群和女性2014至15年的代表性仍顯不足。」
此份報告在本屆奧斯卡於26日舉行頒獎典禮前數天發布。奧斯卡過去幾年因大獎僅有白人獲提名而飽受抨擊，不少人呼籲抵制。但今年黑人演員提名創新高，避免了「＃奧斯卡太白」的爭議重演。
但加州大學這份研究卻說，今年雖有更多黑人演員入圍，「好萊塢排擠有色人種和女性仍是隱憂」。
「進步一直都有一些，特別是在電視產業，但大環境仍讓人失望，箇中主因就是好萊塢的結構未能充分反映市場現況。」1060222
(中央社)
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