金正男案 印尼女嫌父親：盼見女兒一面

印尼女子席蒂艾沙涉嫌在馬來西亞參與暗殺北韓領導人金正恩兄長金正男的行動。她的父親表示，席蒂艾沙自幼乖巧、獨立，想到女兒身陷異鄉囹圄很傷心，很想見女兒一面。

印尼外交部證實，1名在馬來西亞被捕、與金正男遭暗殺案有關的女子是印尼人，她是25歲的席蒂艾沙（Siti Aishah），來自雅加達近郊的萬丹省（Banten）西冷縣（Serang）。

席蒂艾沙離鄉背景，前往馬來西亞究竟做什麼？至今仍是一團迷霧。

她落網時供稱先前在馬國擔任家庭女傭，目前則在吉隆坡某夜店打工。

不過，印尼海外勞工安置暨保護局長瓦希德（Nusron Wahid）表示，經查詢印尼海外移工資料庫後，並沒有席蒂艾沙的名字，也沒有她前往馬國工作的資料。

席蒂艾沙的父親阿斯里亞（Asria Nur Hasan）向馬新社（Bernama）表示，只有小學畢業的席蒂艾沙先前在雅加達和巴淡島（Batam）擔任服飾銷售員，她很認真工作，下決心要脫離貧窮的生活。

阿斯里亞說，席蒂艾沙後來嫁給一名商人，兩人育有一子，不過，兩人在2012年離婚，接著她前往巴淡島工作。

自從席蒂艾沙去巴淡島工作後，阿斯里亞一家人便很少再見到她。

阿斯里亞說，他最近見到席蒂艾沙是在上個月的中國新年期間，當時，席蒂艾沙向家人表示，她在巴淡島擔任銷售員。

對於席蒂艾沙在馬來西亞涉案，阿斯里亞表示很震驚。他說，席蒂艾沙是個勤奮的小孩，很獨立，遇到困難也不憂傷，讓父母引以為傲，就算生活窮困，她還是認真工作及對人友善，從不調皮搗蛋。

席蒂艾沙在家中排行老么，兩個哥哥是工人，父母靠著販售馬鈴薯和薑黃補貼生計。

想到女兒身陷囹圄，阿斯里亞說，他很想見女兒一面。他嘆息說，現在家人能做的只是哭泣，擔憂女兒未來的命運。1060222

(中央社)